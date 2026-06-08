"Śmiech na sali". Jaki odpowiada na działania Żurka

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek (2 czerwca) do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu oraz wyrażenie zgody na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Śledczy z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zarzucają Jakiemu, że jako wiceminister sprawiedliwości wydał dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenie, którego wykonanie realizowało znamiona przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

Jaki: takich awansów jest kilka tysięcy

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, a wręcz uważa je za absurdalne. Patryk Jaki podkreśla, że wszelkie podejmowane przez niego decyzji były zgodne z prawem, a podobne działania są od wielu lat praktyką w Służbie Więziennej.

– Co do zasady wszystko powinniśmy wyjaśniać, ale w tym wypadku, o czym my mówimy? Mówimy o sytuacji takiej, że ja miałem się zgodzić na to, że jakiś urzędnik został przeniesiony na równoległe stanowisko. Oni twierdzą, że to jest awans. W Służbie Więziennej rocznie jest kilka tysięcy tego typu "awansów" – stwierdził Jaki na antenie Polsatu News.

– Oni mi zarzucają, że ja kogoś awansowałem, mimo że miałem do tego podstawę prawną, ale ich zdaniem to nie było dla dobra państwa, jak napisali w komunikacie. I mówią to ludzie, którzy sami bez ustawy się awansowali w Prokuraturze Krajowej i nawet przyznali, że oni Prokuraturę Krajową zajęli, dlatego, że co prawda nie ma podstawy prawnej, ale ich zdaniem powinna być – mówił dalej europoseł.

Jaki skwitował stawiane mu zarzuty stwierdzeniem, że jest to "śmiech na sali". Dodał też, że " w każdej firmie jest tak, że kogoś się awansuje, czasem decyzje są dobre, czasem są złe".

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