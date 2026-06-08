Alarm na Łotwie. Siły NATO zestrzeliły drona

Władze Łotwy zwróciły się do mieszkańców z prośbą, aby pozostali w domach, na bieżąco monitorowali oficjalne informacje oraz zgłaszali pod numer alarmowy 112 wszelkie nisko lecące lub budzące podejrzenia obiekty. Alert dotyczy regionów położonych we wschodniej części kraju, w okolicach miast Lucyn, Rzeżyca, Balvi i Aluksne.

"Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej informują o zagrożeniu powietrznym w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Znajdź bezpieczne miejsce schronienia, jeśli zauważysz nisko latający i podejrzany obiekt, nie zbliżaj się do niego i dzwoń pod 112. Zostaniesz poinformowany/a, gdy zagrożenie minie" – przekazała armia w oficjalnym komunikacie.

Rzecznik łotewskiej armii przekazał, że na terytorium Łotwy wleciał co najmniej jeden dron. Pojazd został zestrzelony przez siły NATO. Następnie Łotwa odwołała alarm.

Inwazja Rosji na Ukrainę. Pierwsza taka sytuacja od trzech lat

Maj przyniósł najmniejsze od trzech lat postępy terytorialne sił rosyjskich w wojnie przeciwko Ukrainie – podaje Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW). Eksperci wskazują jednak na znaczne rozbieżności w ocenach dotyczących rzeczywistej skali zmian na froncie.

Jak podkreśla OSW, utrudnione jest precyzyjne oszacowanie zmian terytorialnych ze względu na rosnące rozbieżności w danych publikowanych przez ukraińskie i rosyjskie źródła OSINT. Większość obserwatorów potwierdza spowolnienie tempa działań, choć różni się co do jego skali.

Według ukraińskiego projektu analitycznego DeepState w maju br. zmiany na froncie wyniosły około 14 km2 na korzyść Rosji. Z kolei amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) wskazuje, że w tym okresie siły ukraińskie miały odzyskać więcej terenu, niż utraciły – ponad 250 km2.

OSW ocenia, że rozbieżności w danych wynikają m.in. z różnic metodologicznych oraz odmiennego dostępu do informacji o sytuacji na froncie. Analitycy podkreślają, że mimo ograniczonych postępów terytorialnych Rosja nadal prowadzi intensywne działania ofensywne na wybranych odcinkach frontu.

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