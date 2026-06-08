"Plucie na Polskę". PiS zgłasza projekt uchwały ws. Ukrainy

Przemysław Czarnek poinformował o złożeniu do laski marszałkowskiej uchwały ws. ukraińskiego ludobójstwa, a następnie zwrócił się do marszałka Czarzastego, żeby nadał jej bieg i żeby na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu uchwała była procedowana. – To jest uchwała w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach – stwierdził Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.

– Jest to konieczne w obliczu nie tylko tego, co robi strona ukraińska, w obliczu gloryfikowania banderyzmu na Ukrainie, nie tylko w obliczu gloryfikowania także w Polsce przez niektóre środowiska ukraińskie, ale także w obliczu oplucia Polaków i naszej wrażliwości, również tej historycznej, przez pana Zełenskiego, który jest prezydentem Ukrainy tylko dlatego, że Polska pomogła Ukrainie. Gdyby Polska nie pomogła Ukrainie po 24 lutego na skalę, jaką się zaangażowaliśmy, Zełenski nie byłby dzisiaj prezydentem. Śmiem twierdzić, że nie wiadomo w ogóle, gdzie by był, ale na tym pozostawię zawieszone swoje zdanie – mówił dalej.

Zełenski może stracić Order Orła Białego

Po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych sił specjalnych imię "Bohaterów UPA", prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie mu Orderu Orła Białego, którym w 2023 r. uhonorował go ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Jak dowiedziała się WP, w Kijowie panują obawy, że prezydent Karol Nawrocki faktycznie zdecyduje się na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, dlatego strona ukraińska szuka wyjścia z sytuacji i rozważa ustępstwa, w tym zmianę nazwy jednostki odwołującej się do UPA, a także wydanie kolejnych zgód na ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej.

"Jak słyszymy od osób znających kulisy spotkań, polskie władze są przygotowane na dalsze zaostrzenie sporu, jeśli Kijów nie podejmie działań, które Warszawa uzna za wystarczające" – czytamy w artykule.

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