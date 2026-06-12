Korwin-Mikke: UE jest zdominowana przez lewicę. Czekam aż upadnie

Dzisiaj parę słów o Unii Europejskiej. Zacznę od banałów, czyli od jej historii.

Zaczęło się od tego, że panowie Konrad Adenauer i generał Charles de Gaulle postanowili zakończyć francusko-niemieckie waśnie, które doprowadziły do wojny światowej. Założyli więc Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Miała to być umowa handlowa, która tworzyła wspólny rynek w zakresie węgla i stali, jak sama nazwa wskazuje.

To były początki Unii Europejskiej.

Później projekt ten rozszerzono na sześć państw zachodnich, które należały również do Unii Zachodnioeuropejskiej. Ta różniła się od późniejszej Unii Europejskiej tym, że miała prawo posiadać własne siły zbrojne, natomiast wspólnoty europejskie takiego prawa nie miały. Były to jednak odrębne organizacje. W tamtym czasie istniała jeszcze przede wszystkim Europejska Wspólnota Węgla i Stali.