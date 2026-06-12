Mężczyzna uderzył poseł PiS. Wrzeszczał "kula w łeb"

Rzecz dzieje się na Placu Piłsudskiego w Warszawie 10 kwietnia. Na nagraniu widać, jak parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Wojciechowska van Heukelom idzie w towarzystwie policjantki. Panie rozmawiają. W pewnym momencie poseł PiS zostaje potrącona przez mężczyznę, który wpada na nią i uderza niesioną przez siebie tablicą.

Prowokator naruszył nietykalność cielesną poseł PiS

Wszystko dzieje się na oczach stojących obok policjantów. Wojciechowska van Heukelom zwraca się do policji, że "wariat" naruszył jej nietykalność cielesną. Pan Grzegorz – jak się dowiadujemy, tak ma na imię – zaczyna krzyczeć do polityk: "spieprzaj", "spieprzaj babo!". Policja mówi do niego: "Panie Grzegorzu, uspokajamy się".

Na tablicy prowokatora jest napis: "My kłamcy, chamy, «szmaty» i złodzieje z PiS uznajemy się «elytą narodu». Deklaracja Kaczyńskiego naczelnego chama RP". Pan Grzegorz zaczyna wrzeszczeć «kula w łeb teraz»".

Osoby z otoczenia poseł PiS domagają się interwencji policji, wskazując, że wysuwa on groźby karalne. W momencie, w którym kończy się nagranie, policjantka ponownie zwraca się do prowokatora: "Panie Grzegorzu, po raz kolejny proszę pana, aby pan się uspokoi".

Prowokator: "Kula w łeb" dla polityków PiS

Inne zdjęcia ze zdarzenia pokazują, że tablica, którą niósł mężczyzna, miała też drugi napis podżegający do przemocy, konkretnie do pozbawienia życia. Czytamy na niej: "Dla Kaczyńskiego, Macierewicza, Suska, Błaszczaka, kula w łeb !! Teraz!!".

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