Kukiz do Tuska: Donald, Ty tak na poważnie? Arcymistrz hipokryzji

Premier Donald Tusk wystąpił w środę podczas obrad Sejmu w związku z wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Przy tej okazji szef rządu skrytykował negatywne reakcje części mediów i polityków na skandaliczne słowa wiceministra Andrzeja Szeptyckiego o Żołnierzach Niezłomnych i UPA. Premier zasugerował, że przyczyną krytyki wiceministra było jego ukraińskie pochodzenie. – Ja pamiętam słowa o Żydach, o Niemcach, a teraz przede wszystkim o ludziach pochodzenia ukraińskiego, to się składa w jedną, coraz bardziej niepokojącą całość. Nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego, co coraz częściej słyszymy już nie z ust politycznych chuliganów, ale z ust politycznych liderów opozycji – powiedział lider Koalicji Obywatelskiej w swoim wystąpieniu.

Z kolei posłowie z ław poselskich opozycji zwracali podczas przemówienia uwagę, że nie chodzi o pochodzenie, ale o to, co Szeptycki powiedział.

Kukiz: Tusk arcymistrz hipokryzji

Paweł Kukiz w stanowczy sposób zareagował na wypowiedź premiera. Poseł przypomniał kilka wydarzeń z przeszłości, nawiązując również do własnych doświadczeń ze zwolennikami lidera Koalicji Obywatelskiej, kiedy był przez nich wyzywany od "szmat".

"Donald Tusk... Arcymistrz hipokryzji!... ON nawołuje do «zaprzestania mowy nienawiści"?!... ON?! Guru tych od «ośmiu gwiazdek», Donald «dożynający watahę« i «opiłowujący katolików»... Tusk, dla którego wszyscy myślący inaczej niż on to «zakute łby» albo «agenci Putina«?... On, «moralny wzór» i opiekun bojówek «silnych inaczej" dla których słowo «szmata» w kierunku drugiego człowieka to jedynie preludium do nękania jego i jego bliskich (oczywiście pod przykryciem nick'a)?" – napisał Kukiz.

"Donald, Ty tak na poważnie?"

"Donald, Ty tak na poważnie? Serio? Jakieś kolejne nawrócenie przeżyłeś, podobne do tego tuż przed wyborami w 2005 roku, kiedy nagle "uwierzyłeś w Boga" i wziąłeś po 27 latach od cywilnego ślub kościelny? Teraz na piętnowanie mowy nienawiści Cię natchnęło? Teraz? Ale jeśli rzeczywiście mówiłeś dziś szczerze (jak na spowiedzi), poczułeś skruchę, żal, masz wolę poprawy i chcesz ten spektakl nienawiści zakończyć to Chwalić Pana!” – dodał parlamentarzysta.

"Trzymam kciuki i czekam na czyny. Amen" – podsumował.

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