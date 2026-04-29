Wszystko już jasne? Pełczyńska-Nałęcz o spotkaniu z Hennig-Kloską

We wtorek późnym wieczorem doszło do spotkania minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z przedstawicielami klubu Polska 2050.

Hennig-Kloska jednak spotkała się z posłami Polski 2050. "Dziękujemy"

Informację o tym, że jednak doszło do spotkania przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych szefowa tego ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Rozpoczynamy dodatkowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Polski 2050 z udziałem Minister Pauliny Hennig-Kloski" – napisała na platformie X minister funduszy. Jak dodała, rozmowy dotyczą naprawy systemu kaucyjnego oraz programu Czyste Powietrze. "Dziękuję Pani Minister za przyjęcie naszego zaproszenia" – podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

"Kluczowe przy podejmowaniu decyzji". Pełczyńska-Nałęcz po spotkaniu z minister klimatu

W środę przed południem minister funduszy zdecydowała się przekazać nowe informacje w sprawie. Jej nowy wpis sugeruje, że udało się osiągnąć porozumienie. "Dialog zamiast ultimatum – tego oczekiwaliśmy i to się wydarzyło. Minister Klimatu i Środowiska przyszła na klub Polski 2050 i przedstawiła plan działań w sprawach, które były dla nas kluczowe przy podejmowaniu decyzji" – poinformował Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodała, zgodnie z tymi ustaleniami, we wrześniu do porządku prac rządu ma trafić ustawa włączająca "małpki" do systemu kaucyjnego. Do czerwca z kolei, czytamy, ma być gotowe 1,5 mld zł z "Czystego Powietrza" do rozliczenia z UE.

Przypomnijmy, że wspólny wniosek o odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski złożyły Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Opozycja zarzuca jej m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, a także chaos wokół programu Czyste Powietrze oraz liczne niedociągnięcia w zarządzaniu systemem kaucyjnym. We wniosku pojawiło się łącznie 17 zarzutów.

Czytaj też:

Groźby i kuszenie w koalicji. Tak chcą przekupić posłów Polski 2050Czytaj też:

Zwrot ws. Hennig-Kloski. "Nocne rozmowy polityków"Czytaj też:

To wystarczy Tuskowi do utrzymania władzy. Zaskakujący wynik najnowszego sondażu