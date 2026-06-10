Polska 2050 wystawi kandydata w Krakowie? "Mamy bardzo dobrą osobę"

We wtorek (9 czerwca) w ogrodach Kancelarii Premiera zaprezentowano wspólną kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa. Jest to senator KO Monika Piątkowska. Oprócz samej kandydatki w konferencji prasowej wzięli udział premier Donald Tusk oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną "partią polityczną", który jest dla mnie najważniejszym miastem – mówiła Piątkowska.

Pełczyńska-Nałęcz: To było niefortunne

W rozmowie z Polsat News Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie kryła zdziwienia, że Monika Piątkowska została zaprezentowana w Warszawie i to w siedzibie rządu. Jednocześnie zaznaczyła, że KO i PSL "promują swoją kandydatkę, tak jak uważają to za stosowne". – To nie jest kandydatka Polski 2050 – podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej. – Myślę, że w Krakowie oczekuje się, że kandydaci na prezydenta miasta będą się prezentować w Krakowie – powiedziała.

Jak zaznaczyła, Kancelaria Premiera to nie jest odpowiednie miejsce do prezentowania kandydatki dwóch partii w wyborach samorządowych. – To było niefortunne – oceniła.

Kandydat Polski 2050 na prezydenta Krakowa?

Przewodnicząca Polski 2050 zdradziła, że jej partia może wystawić swojego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. – W najbliższym czasie podejmiemy decyzję. Mamy bardzo dobrą osobę, która może wystartować – oznajmiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Dopytywana przez prowadzącego, przyznała, że chodzi o Pawła Śliza. – Jest rzeczywiście z Krakowa, z babki prababki i z dziada pradziada krakusem, prawnikiem, szefem klubu Polski 2050 – podkreśliła.

Przedterminowe wybory w Krakowie

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się po tym, jak 24 maja w wyniku referendum Aleksander Miszalski (KO) został odwołany z funkcji prezydenta miasta.

Do tej pory start w wyborach zapowiedzieli: Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Michał Drewnicki (Prawo i Sprawiedliwość), Aleksandra Owca (partia Razem), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Jan Hoffman, Monika Piątkowska (Koalicja Obywatelska, PSL) a także Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli).

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