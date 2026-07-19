Poseł "przerażona" Braunem: Brunatniejąca Europa

Jednym z tematów poruszonych w niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego" był wiszący nad PiS-em rozłam, a raczej ewentualne wyjście bądź usunięcie z partii frakcji Mateusza Morawieckiego skupionej wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus.

Przypomnijmy, że władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Mateusz Morawiecki stwierdził zaś, że budowa wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zaznaczył, nawiązując do szykowanego na 31 lipca wydarzenia – że "członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii".

Schädler: Brunatniejąca Europa

Rymanowski zapytał poseł Ewę Schädler o jej przewidywania, czym skończy się obecny spór w Prawie i Sprawiedliwości.

Polityk powiedziała, że do tego, co dzieje się obecnie w Prawie i Sprawiedliwości podchodzi "z pewną nostalgią". – Dlatego, że całe moje życie w zasadzie było związane z takim symbolem pana prezesa, który był takim silnym strategiem i trzymał wszystko w takich należytych ryzach – powiedziała.

– Widzimy, że zaczyna się to kruszyć. Jego silne rządy zaczynają się na naszych oczach kruszyć. I dlaczego spoglądam z nostalgią? Spoglądam z nostalgią z tegoż powodu, że to, co tworzy się po stronie prawicy, to nie jest już tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również takie trendy jak pan Grzegorz Braun, które mnie osobiście bardzo przerażają, bo dla mnie to jest brunatniejąca Europa – oznajmiła.

– Powinniśmy właśnie z historii – tutaj kieruję się do moich kolegów z apelem – wyciągnąć wnioski i zobaczyć, ku czemu to może zmierzać – dodała.

Parlamentarzystka nie wskazała, jak jej zdaniem zakończy się scysja w PiS, ale w kontekście swojego ugrupowania powiedziała, że niezgoda rujnuje, a zgoda buduje i szkoda, że w Polsce 2050 doszło do rozłamu.

Czytaj też:

Poseł chce marginalizacji konkurencyjnej partii. Dostała ciętą ripostę Czytaj też:

Awantura w PiS. Kaczyński apeluje do polityków Czytaj też:

Sasin ostro po decyzjach Zełenskiego: Odpychają najbliższego sojusznika