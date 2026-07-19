Zakaz reklamy piwa uderzy w polski sport? Eksperci alarmują

W środę sejmowa Komisja Zdrowia zdecydowała, że poselskie projekty ustaw, ograniczające dostępność alkoholu, autorstwa Lewicy i Polski 2050, będą rozpatrywane razem.

Zakaz reklamy i promocji piwa? Sejm pracuje nad projektami Lewicy i Polski 2050

Projekty dotyczą m.in. zakazu reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, bezalkoholowego piwa oraz zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.

Projekt przygotowany przez Lewicę wpłynął do Sejmu 23 września 2025 roku. Również wtedy wpłynął projekt Polski 2050.

Pierwsze czytanie projektów Lewicy i Polski 2050 odbyło się 23 stycznia. Wówczas oba zostały skierowane do Komisji Zdrowia, a następnie pracę nad nimi kontynuowała podkomisja nadzwyczajna.

W środę sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła uchwałę o ich wspólnym rozpatrywaniu, czego konsekwencją będzie jedno wspólne sprawozdanie z prac komisji i podkomisji.

Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowany przez Lewicę przewiduje m.in.: całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa.

Zakaz reklamy piwa uderzy w finansowanie polskiego sportu? Eksperci alarmują

Eksperci Instytutu Prawa Sportowego ostrzegają, że proponowane regulacje mogą znacząco ograniczyć finansowanie polskiego sportu. Nie tylko, jeśli chodzi o budżety klubów i związków sportowych, ale także wsparcie dla mniej popularnych dyscyplin oraz Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Autorzy raportu ostrzegają, że nowe przepisy mogą również osłabić atrakcyjność Polski jako gospodarza międzynarodowych imprez sportowych.

– Obowiązujące przepisy pozwalają producentom piwa, przy zachowaniu ustawowych ograniczeń, wspierać polski sport poprzez sponsoring. W projektowanych regulacjach nie chodzi o formalny zakaz zawierania umów sponsoringowych. Problem polega na tym, że sponsor bez możliwości ekspozycji marki i informowania o współpracy traci ekonomiczne uzasadnienie finansowania. Oba projekty znoszą obecny wyjątek dotyczący reklamy i promocji piwa alkoholowego, a projekt Polski 2050 obejmuje również określone napoje bezalkoholowe. Rozszerzenie zakresu zakazów objętych odpowiedzialnością karną, przy jednoczesnym posługiwaniu się nieostrymi pojęciami, może wywołać efekt mrożący i skłaniać kluby, organizatorów oraz sponsorów do rezygnacji także z działań, które mogłyby pozostać zgodne z prawem – twierdzi Grzegorz Knap, członek zarządu Instytutu Prawa Sportowego.

Z raportu "Rynek sponsoringu sportowego 2026" agencji Sponsoring Insight wynika, że wartość sponsoringu sportowego w Polsce może w tym roku przekroczyć 1,5 mld zł. Sektor FMCG, do którego należą także producenci piwa, jest trzecią największą branżą pod względem wydatków na prawa sponsoringowe. W 2025 roku ich wartość oszacowano na ponad 117 mln zł. Środki zasilają budżety największych klubów i lig zawodowych, ale i mniejszych zespołów oraz mniej popularnych dyscyplin sportowych.

Autorzy raportu oceniają, że bardziej proporcjonalnym rozwiązaniem byłoby utrzymanie obecnego modelu, czyli ograniczonej reklamy piwa przy jednoczesnym wzmocnieniu mechanizmów ochrony niepełnoletnich poprzez doprecyzowanie przepisów, samoregulację i rozwój dobrych praktyk.

Grzegorz Knap podkreśla, że "polskie prawo już dziś przewiduje szeroki katalog ograniczeń dotyczących treści, czasu, miejsca i odbiorców reklamy piwa". – Zanim ustawodawca sięgnie po zakaz generalny, powinien wykazać, że mniej restrykcyjne środki nie są wystarczające. Ochronę małoletnich można wzmacniać przez skuteczniejsze egzekwowanie obowiązujących przepisów, stosowanie mechanizmów weryfikacji wieku w kanałach cyfrowych oraz szczególne zasady dotyczące wariantów 0,0 proc., które wykorzystują oznaczenia wspólne z napojami alkoholowymi – dodaje.

Regulacje reklamy piwa w innych krajach

W raporcie przeanalizowano regulacje dotyczące reklamy piwa, które obowiązują w Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. We wszystkich wymienionych krajach funkcjonuje ograniczenie reklam, a nie całkowity zakaz sponsoringu piwa w sporcie. Podkreślono, że takie rozwiązania są zgodne z dyrektywą UE o audiowizualnych usługach medialnych, która zakazuje reklamy alkoholu kierowanej do małoletnich oraz zachęcającej do nieumiarkowanej konsumpcji.

– W Europie dominuje model reglamentacyjny obejmujący ograniczenia dotyczące treści, czasu emisji, miejsc ekspozycji oraz szczególną ochronę małoletnich. Bayern Monachium współpracuje z Paulanerem, Real Madryt z Mahou, a Corona Cero była partnerem ostatnich igrzysk olimpijskich. W analizowanych krajach piwo nadal pozostaje kategorią sponsora sportu profesjonalnego, stanowiąc ważne źródło finansowania klubów, związków sportowych i organizatorów wydarzeń – wskazuje Grzegorz Knap.

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