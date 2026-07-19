Okrągły Stół był kanciasty

JERZY DĄBROWSKI: Pierwsza pielgrzymka św. Jana Pawła II, wolność, którą zapoczątkowała Wiosna Solidarności, niedzielna Msza Święta w Polskim Radiu – to wszystko zaowocowało inicjatywą wieszania krzyży w szkołach. W styczniu 1981 r. uczniowie szkoły podstawowej w Szczecinku, gdzie uczył religii młody ojciec Tadeusz Rydzyk, powiesili na ścianach swojej szkoły krzyże. W Tłuszczu z podobną inicjatywą wystąpił ks. Sylwester Zych…

DANUTA REGULSKA: W szkole imienia Władimira Komarowa w Tłuszczu chciał powiesić na ścianie krzyże. Proboszcz nie zgadzał się na wieszanie krzyży. Zrobił to w momencie, kiedy proboszcz gdzieś wyjechał. Jedyna nauczycielka, która mu w tym pomagała, Klementyna Burchert została za to wyrzucona ze szkoły. Uczniowie i rodzice popierali wieszanie krzyży, jednak władze szkoły i lokalne władze komunistyczne były innego zdana.