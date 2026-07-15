Atak nożem na kierowcę biskupa. Sąd w Krakowie wydał wyrok

Krzysztof K. został prawomocnie skazany na 11 lat więzienia. Sąd podwyższył także kwotę zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego z 50 tys. do 80 tys. zł. Wyrok zapadł we wtorek przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie po rozpoznaniu apelacji stron.

Obrońca oskarżonego domagał się złagodzenia kary do dwóch lat pozbawienia wolności oraz obniżenia zadośćuczynienia do 10 tys. zł. Z kolei pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego wnosił o wymierzenie 13 lat więzienia i podwyższenie zadośćuczynienia do 200 tys. zł.

Zaostrzenie kary dla sprawcy w drugiej instancji

Jak poinformował rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański, sąd uznał, że sąd pierwszej instancji prawidłowo ustalił okoliczności obciążające oskarżonego, jednak nie nadał im odpowiedniej wagi.

Jak dodał, istotne znaczenie miało znaczne upojenie alkoholowe sprawcy, które doprowadziło do ataku, a także jego wcześniejsza karalność.

Kraków. Zapadł wyrok ws. usiłowania zabójstwa kierowcy biskupa

Sąd podzielił jednocześnie ustalenia, że atak nie miał podłoża religijnego. Według ustaleń oskarżony, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował kierowcę biskupa, który fotografował zaparkowany samochód. Napastnik i jego znajomi zmierzali wówczas na mszę z udziałem biskupa.

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2022 r. w Myślenicach podczas wizyty kanonicznej bp. Roberta Chrząszcza. Krzysztof K. zadał kierowcy dwa ciosy nożem – w głowę i klatkę piersiową. Pokrzywdzony zdołał odebrać napastnikowi nóż, po czym sprawca uciekł. Ranny w ciężkim stanie trafił do szpitala.

W śledztwie oskarżony przyznał się do winy, jednak nie potrafił wyjaśnić motywów swojego działania.