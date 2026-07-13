Pełczyńska-Nałęcz ostrzega: To będzie największy błąd polityczny

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej, spotkała się w poniedziałek z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów i gospodarki.

Drugi próg podatkowy zostanie podwyższony?

– Wyłożyłam to samo, co wykładam cały czas: że trzeba podwyższyć drugi próg, modyfikować ryczałt, wprowadzać podatek cyfrowy i podwyższać podatek akcyzowy na alkohol i te zyski przekazać na NFZ. Dałam dodatkową propozycję, żeby zwiększać podatek od banków, bo banki mają się świetnie. A pieniądze na podwyższenie drugiego progu trzeba skądś brać – powiedziała Wirtualnej Polsce po spotkaniu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Podatek bankowy

Minister funduszy wyjaśniła, że do wysunięcia nowego pomysłu skłoniły ją wysokie zyski sektora bankowego.

Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, gdyby wcześniej przyjęto podatek od nadzwyczajnych zysków sektora, nie trzeba byłoby tego robić, ale ponieważ zmieniono CIT specjalnie dla sektora, to potrzebna będzie korekta tego rozwiązania. Przewodnicząca Polski 2050 twierdzi, że takie rozwiązanie nie odbije się na klientach, bo branża jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej.

Minister finansów ma dokonać przeliczenia ewentualnego podwyższenia podatku dla banków. Podczas potkania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z Andrzejem Domańskim była także mowa o tym, że Ministerstwo Finansów szykuje się do podwyżki akcyzy na alkohol i przeznaczenia uzyskanych pieniędzy na NFZ.

Podczas spotkania nie padły ze strony Andrzeja Domańskiego inne deklaracje dotyczące podwyżki drugiego progu podatkowego.

– Ja uważam, że jeśli nie podniesiemy progu, to będzie największy błąd polityczny, jakiego mogła dopuścić się koalicja. Ale minister finansów powiedział, że decyzję w tej sprawie podejmuje koalicja, bo to decyzja polityczna, czyli to jest dokładnie to, co ja cały czas wszędzie mówię, że to decyzje koalicyjne – powiedziała serwisowi przewodnicząca Polski 2050.

Czytaj też:

120 tys. zł już nieaktualne? Rząd rozważa zmianę w podatkach Czytaj też:

PiS proponuje "rewolucję w podatkach". Wiemy, skąd weźmie na to pieniądze