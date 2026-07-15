Mężczyzna z bronią żądał spotkania z Nawrockim. Incydent przed Pałacem Prezydenckim

Jak podaje RMF FM, interwencja rozpoczęła się po zgłoszeniu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (SOP). Mężczyzna zachowywał się w sposób wzbudzający niepokój i żądał spotkania z prezydentem.

W trakcie legitymowania funkcjonariusze zauważyli, że ma przy sobie przedmiot przypominający broń.

47-latek odmówił podporządkowania się poleceniom wydanym przez funkcjonariuszy, dlatego został obezwładniony i zatrzymany. Badanie wykazało, że znajdował się pod wpływem alkoholu.

Zabezpieczony przedmiot okazał się bronią pneumatyczną i zostanie poddany dalszym badaniom.

Policja prowadzi czynności mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia oraz motywy działania zatrzymanego. Na obecnym etapie śledczy nie informują o ewentualnych zarzutach wobec 47-latka.