Mężczyzna z bronią żądał spotkania z Nawrockim. Incydent przed Pałacem Prezydenckim
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Mężczyzna z bronią żądał spotkania z Nawrockim. Incydent przed Pałacem Prezydenckim

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Policja przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
Policja przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Policjanci zatrzymali przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie 47-letniego mężczyznę, który domagał się spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Funkcjonariusze ujawnili przy nim broń pneumatyczną. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Jak podaje RMF FM, interwencja rozpoczęła się po zgłoszeniu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (SOP). Mężczyzna zachowywał się w sposób wzbudzający niepokój i żądał spotkania z prezydentem.

W trakcie legitymowania funkcjonariusze zauważyli, że ma przy sobie przedmiot przypominający broń.

47-latek odmówił podporządkowania się poleceniom wydanym przez funkcjonariuszy, dlatego został obezwładniony i zatrzymany. Badanie wykazało, że znajdował się pod wpływem alkoholu.

Zabezpieczony przedmiot okazał się bronią pneumatyczną i zostanie poddany dalszym badaniom.

Policja prowadzi czynności mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia oraz motywy działania zatrzymanego. Na obecnym etapie śledczy nie informują o ewentualnych zarzutach wobec 47-latka.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: RMF FM
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