Czarzasty pragnie zjednoczenia z Razem na wybory. Rzecznik partii komentuje

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Lewicy i wieloletni polityk PZPR, podczas konferencji prasowej w Olsztynie, został zapytany o ewentualny wspólny start z Partią Razem w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Czarzasty: Lewica powinna pójść do wyborów skonsolidowana

– Uważamy, że największa siła lewicy będzie wtedy, kiedy pójdzie do wyborów skonsolidowana – stwierdził. Zastrzegł przy tym, że to wyłącznie jego osobista opinia, ewentualne decyzje będą należeć do partii i klubu parlamentarnego.

– Moim marzeniem jest konsolidacja lewicy, jeżeli chodzi o wybory, czyli pójście również z Partią Razem, z panią profesor Joanną Senyszyn. Uważamy, że ludzie o podobnych poglądach powinni walczyć o tych ludzi, którzy myślą podobnie do nas – dodał.

Merta: Razem szykuje się do samodzielnego startu

Portal wPolityce.pl poprosił o ustosunkowanie się do tego głosu rzecznika Partii Razem Mateusza Mertę.

Ten udzielił dość konkretnej odpowiedzi.– Sytuacja jest bardzo prosta. Nowa Lewica jest partią rządową, która zgadza się na politykę rządu Donalda Tuska. Czyli na głodzenie ochrony zdrowia, na obsadzanie publicznych stanowisk partyjnymi nominatami i na postulaty sprzeczne z tym, z czym szliśmy wspólnie do wyborów. Partia Razem jest partią opozycyjną i to jest fundamentalna różnica, która dzisiaj nas dzieli – mówi portalowi wPolityce.pl Merta.

Zdaniem rzecznika Razem lider Lewicy nie kieruje się szczerymi intencjami w zakresie współpracy przy ważnych dla lewicy projektach. W tym kontekście przypomniał, co teraz mógłby zrobić Czarzasty, żeby okazać wolę realnej współpracy.

– Nie wychodząc daleko przed marzenia marszałka Włodzimierza Czarzastego powiem, że teraz są bardzo proste sprawy do załatwienia. W Sejmie są dwa projekty ustaw Partii Razem, które mrożone są obecnie przez marszałka. Projekt ustawy o bezpłatnych obiadach w szkołach oraz projekt ratujący publiczne przedszkola przed likwidacją. I te projekty ustaw nie mogą się doczekać procedowania, ponieważ są przez marszałka Czarzastego mrożone. Myślę, że to jest najlepszy test dla jego intencji – dodał rozmówca portalu wPolityce.pl

Dziennikarz zapytał, czy zatem Partia Razem mówi Czarzastemu zdecydowane "Nie"?

– Dzisiaj Partia Razem szykuje się do samodzielnego startu w wyborach. Jesteśmy prospołeczną opozycją do tego rządu i to jest też to, co dziś fundamentalnie dzieli nas z Nową Lewicą – oświadczył rzecznik.

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