Czarzasty zaczepił posła. Dostał ripostę

23 lipca kończy się obecna kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Marcina Wiącka, który został zaprzysiężony na to stanowisko w 2021 r. W związku z tym we wtorek w Sejmie odbyło się przesłuchanie publiczne kandydatów na jego miejsce. Są to Adam Borowski zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość i Sylwia Gregorczyk-Abram, którą zgłosiły wspólnie Koalicja Obywatelska i Lewica.

Czarzasty próbował postraszyć posłów?

Posiedzenie w sprawie przesłuchania kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich pod patronatem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawa-Błońskiej rozpoczął przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Paweł Śliz.

Na początku poseł podziękował m.in. społeczeństwu obywatelskiemu za liczne przybicie, na co poseł PiS Marek Suski wtrącił się i powiedział, że przecież ludzie nie zostali wpuszczeni na salę i czekają na zewnątrz. – To jest fikcja – powiedział, kiedy Śliz mówił, że będą mogli zabrać głos. Odezwał się również Dariusz Matecki.

Matecki: Ciebie czerwony komuchu też

Zachowanie parlamentarzystów opozycji się liderowi Lewicy. Czarzasty zwrócił się do posłów PiS. – Panie pośle Matecki, panie pośle Suski, przyjdzie czas i na przesłuchanie was. Dajcie ludziom się wypowiedzieć – powiedział marszałek Sejmu.

– Ciebie czerwony komuchu też. Nie bój się – odpowiedział Matecki.

Po tych słowach swoją wypowiedź kontynuował Śliz. Przekazał, że po dzisiejszych obradach przesłuchanie kandydatów będzie kontynuowane jutro na sejmowej komisji sprawiedliwości. Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że był czas na rejestrację i wszyscy, którzy to zrobili, zostali wpuszczeni na salę.

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