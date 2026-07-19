"Marzy mi się". Czarzasty zabrał głos w sprawie wyborów parlamentarnych

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy, podczas konferencji prasowej w Olsztynie, został zapytany o ewentualny wspólny start z Partią Razem w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Czarzasty: Lewica powinna pójść do wyborów skonsolidowana

– Uważamy, że największa siła lewicy będzie wtedy, kiedy pójdzie do wyborów skonsolidowana – stwierdził.

Zastrzegł przy tym, że to wyłącznie jego osobista opinia, ewentualne decyzje będą należeć do partii i klubu parlamentarnego.

– Moim marzeniem jest konsolidacja lewicy, jeżeli chodzi o wybory, czyli pójście również z Partią Razem, z panią profesor Joanną Senyszyn. Uważamy, że ludzie o podobnych poglądach powinni walczyć o tych ludzi, którzy myślą podobnie do nas – dodał.

Marszałek Sejmu skrytykował Partię Razem

Zwrócił uwagę, że w sprawie Partii Razem ma wątpliwości, czy zechce ona pójść z Nową Lewicą. Włodzimierz Czarzasty dodał przy tym, że dziwi go, w jaki sposób parlamentarzyści Partii Razem głosowali w sprawach uchylenia immunitetu Sławomira Mentzena czy zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.

– Potencjalnie jest Ziobro złodziejem, potencjalnie ma zresztą w tej chwili postawione zarzuty. Zandberg go bronił w tej sprawie. Dziwi nas sojusz Partii Razem z Konfederacją i z PiS. To jest taki sojusz, w który my na pewno byśmy nie wchodzili – mówił.

Przypomniał, że Lewica, będąc w rządzie, wprowadziła rentę wdowią, budowę mieszkań na wynajem, programy Aktywny Rodzic i in vitro czy reformę PIP. Podkreślił, że te sprawy „Lewica dowiozła”, dodając przy tym, że trójka posłów Adriana Zandberga "nie dowiozła niczego".

– Łatwo jest krytykować, ale jeżeli Adrian chciałby się z Adrianka przemienić w poważnego Adriana, to my go zapraszamy do realizacji. Zrobiliśmy 18 ustaw, możemy z Partią Razem zrobić jeszcze 10. Jestem za konsolidacją, ale wszyscy muszą do tego chyba dojrzeć. My do tego dojrzeliśmy – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Sondaż: Lewica 7,5 proc. Partia Razem poza Sejmem

Według ostatniego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski Nowa Lewica może liczyć na 7,5 proc. poparcia. Partia Razem nie weszłaby do Sejmu – 4 proc. poparcia.

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