Zandberg uderza w proponowane "zmiany". "Im się chyba naprawdę znudziło rządzenie"

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała w środę pakiet zmian w ochronie zdrowia.

Pakiet zmian w ochronie zdrowia. Co zakłada?

Wśród proponowanych zmian znalazły się m.in. maksymalne poziomy wynagrodzeń i wydatków w ramach budżetów szpitali, a także przeciwdziałanie kominom płacowym oraz e-kolejka.

Jako maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego zaproponowała kwotę do 240 zł brutto za godzinę.

Jolanta Sobierańska-Grenda przekazała podczas konferencji dotyczącej zmian w obszarze ochrony zdrowia, że pierwszy krok, jeśli chodzi o kominy płacowe, został już wykonany. Przypomniała, że ustawa, którą uchwalił Sejm, umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu czeka na podpis prezydenta.

Zandberg komentuje propozycje. "Im się chyba naprawdę znudziło rządzenie"

Do pakietu zmian zaprezentowanego przez szefową resortu zdrowia, odniósł się Adrian Zandberg z Partii Razem.

We wpisie na platformie X zauważył, że "czyli nie ma zasady »albo-albo« dla lekarzy, kontraktoza i odklejone godziny pracy zostają, »salary cap« taki, żeby można go obejść, konkretnej ustawy nie przygotowali, a elektroniczna rejestracja na operacje będzie… po wyborach".

"Im się chyba naprawdę znudziło rządzenie" – ocenił Adrian Zandberg.

Trela skrytykował Zandberga. Dostał odpowiedź

Na wpis posła Partii Razem zareagował Tomasz Trela, poseł Lewicy.

"Smerfie marudo, nigdy nic ci nie pasuje. Wziąć odpowiedzialność – nie. Współpracować – nie. Krytykować i marudzić – tak. Cały Adrian leniuszek" – napisał.

Adrian Zandberg odpowiedział Tomaszowi Treli.

"Wam pasuje wszystko, włącznie ze stopniową prywatyzacją ochrony zdrowia i najdłuższymi kolejkami do lekarza od dekad. Współpracujecie w tym, bez wątpienia. Chociaż chyba lepiej pasuje tu współudział" – stwierdził.

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