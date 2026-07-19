Polonia na wspólnej modlitwie w Katedrze Rzeszowskiej

W dniach 15–21 lipca 2026 roku Rzeszów ponownie stał się miejscem spotkania Polonii z całego świata podczas XX Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. W niedzielę, 19 lipca br., uczestnicy spotkania polonijnego uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w Katedrze rzeszowskiej w intencji Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Eucharystii przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Polonia w Rzeszowie

W liturgii uczestniczyli członkowie polonijnych zespołów folklorystycznych z wielu krajów, występujący w tradycyjnych strojach ludowych. W liturgii wzięli udział także mieszkańcy Rzeszowa, przedstawiciele władz samorządowych oraz goście festiwalu.

Homilię wygłosił ks. dr Sławomir Zych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który nawiązał do doświadczeń polskiej emigracji, roli wiary w życiu Polaków oraz znaczenia kultury ludowej jako nośnika tożsamości narodowej.

Kaznodzieja przypomniał historię Jana Sikory z podkarpackiego Chmielnika – jednego z wielu mieszkańców regionu, którzy z powodów ekonomicznych na przełomie XIX i XX wieku wyemigrowali do Ameryki. Jak podkreślił, przed wyjazdem rodzina powierzyła swoją drogę Bogu i Matce Bożej w kościele parafialnym. „Dom ojczysty to chleb na stole i serce matki” – mówił ks. Zych, wskazując, że dla emigrantów równie ważny jak dom rodzinny był kościół, określony przez niego jako „dom pachnący chlebem eucharystycznym i pełny ciepła matczynego serca”.

Modlitwa i wspomnienie kard. Hlonda

Odwołując się do Ewangelii oraz polskiej tradycji ludowej, przypomniał, że przez pokolenia codzienne życie mieszkańców wsi było ściśle związane z rytmem roku liturgicznego, modlitwą i religijnymi zwyczajami. „Kultura polskiego ludu jest nasiąknięta wiarą” – podkreślał, wskazując na obecność modlitwy, pieśni religijnych, znaku krzyża nad chlebem czy rodzinnego czytania Pisma Świętego jako elementów budujących polską tożsamość.

Kaznodzieja zwrócił również uwagę na rolę Kościoła w życiu Polonii rozsianej po świecie. Przypomniał działalność kard. Augusta Hlonda oraz troskę o zapewnienie emigrantom opieki duszpasterskiej. „Dziękujemy dzisiaj Bogu za dar ojczyzny, za polskie serca i za kulturę ludową” – zakończył, zachęcając do pielęgnowania wiary, tradycji i więzi z Polską niezależnie od miejsca zamieszkania.

Na zakończenie Mszy Świętej odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Pakosławica ze Strożysk, nawiązujących do postaci legendarnego założyciela Rzeszowa. Wyróżnienie przyznawane jest osobom i środowiskom szczególnie zasłużonym dla idei Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych oraz pielęgnowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.

Tegorocznymi laureatami festiwalowego wyróżnienia zostali: bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski oraz Zespół Polskich Tańców Ludowych „Wesoły Lud” z Chicago, uhonorowany z okazji 14. udziału w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Statuetki wręczono na zakończenie Mszy Świętej w obecności uczestników festiwalu, przedstawicieli organizatorów oraz zgromadzonych wiernych.

Ceremonia wręczenia statuetek Pakosławica ze Strożysk odbyła się po zakończeniu liturgii. Fundator nagrody Andrzej Bajor przekazał statuetki biskupowi Janowi Wątrobie, a laudacje odczytał przewodniczący Kapituły ks. prof. Piotr Steczkowski. W imieniu Kapituły wyróżnienia wręczył prof. Aleksander Bobko, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, natomiast Piotr Kowalski, dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, przekazał laureatom pamiątkowe tuby z tekstem uchwały. Wyróżnienie dla zespołu „Wesoły Lud” z Chicago wręczył bp Jan Wątroba wraz z przedstawicielami Kapituły.