Aktywista LGBT postuluje w wyborach "bezpieczne" punkty zażywania narkotyków

David Alton to lewicowy działacz środowisk LGBT, który zapowiedział udział w wyborach samorządowych w Kitchener w stanie Ontario w Kanadzie, ma w swoim programie propozycje dotyczące dostępu do narkotyków.

Skrajnie lewicowy kandydat proponuje "bezpieczne" punkty zażywania narkotyków

Jak pisze portal LifeSiteNews.com chce się skupić w kampanii wyborczej na postulacie stworzeniu w mieście "bezpiecznych" punktów zażywania narkotyków.

Kanadyjczyk w ostatnim czasie posługiwał się również bluźnierczymi określeniami i obrażaniem katolików.

Dochód podstawowy i agenda LGBT

Oprócz wsparcia dla osób LGBT oraz utworzenia "bezpiecznych" miejsc zażywania narkotyków, Alton zapowiada działalność na rzecz praw mieszkaniowych i tak zwanych praw do mobilności. Aktywista LGBT chce także wprowadzić pilotażowy program "uniwersalnego dochodu podstawowego" i zapewnienie mieszkań dla osób bezdomnych lub zwolnionych z więzienia.

Alton obiecuje "nowy sposób uprawiania polityki" i twierdzi, że dostrzega podobieństwa między kwestią płci a polityką. "Queerowość to coś więcej niż tylko płeć. Chodzi o wyzwolenie nas poza binarność. Niezależnie od tego, czy chodzi o politykę, płeć, czy coś więcej" – powiedział.

Swoją deklarację startu w wyborach samorządowych oraz wizję programu wyborczego przedstawił w mediach społecznościowych. Jego nagranie stało się viralem i jest dostępne w wielu krajach na całym świecie.

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