Poseł ostrzega przed "ludobójstwem MMIWG2SLGBTQQIA+"

Na sytuację zwrócił uwagę na swoim portalu PCh24.pl "Polonia Christiana", który przytoczył słowa Leah Gazan z socjaldemokratycznej Nowej Partii Demokratycznej.

Polityk narzekała na decyzję lewicowego swoją drogą premiera Kanady. – Kiedy ogłoszono budżet, byłem zszokowana, dowiadując się, że premier Carney tnie 7 miliardów dolarów z budżetu Ministerstwa ds. Ludności Rdzennej Kanady oraz Departamentu ds. Stosunków z Ludnością Rdzenną. Nie przeznaczono ani grosza na walkę z trwającym ludobójstwem kobiet i dziewcząt z grup MMIWG2SLGBTQQIA+. To oburzające – skrytykowała szefa rządu, a nagranie zyskało dużą popularność w social mediach.

"Ludobójstwo" MMIWG2SLGBTQQIA+ w Kanadzie

Jak się okazało, obiecane pieniądze zostaną przekierowane na inne cele. – To bezduszne, ponieważ ten sam rząd liberalny, który pozbawił organizacje finansowania niezbędnego do przetrwania, obiecał teraz przeznaczyć 13 miliardów dolarów na wydatki wojskowe – wskazała Gazan. – Kto za to płaci? Kobiety rdzennej ludności w całym kraju, kobiety, dziewczęta i osoby 2SLGBTQQIA+ nie są bezpieczne. W rzeczywistości wskaźniki przemocy rosną. A co robi premier? Przymyka oko na tę przemoc – dodała.

Po tej wypowiedzi polityczni komentatorzy i dziennikarz musieli w pierwszej kolejności sprawdzić, co kryje się pod wspomnianym przez parlamentarzystkę akronimem.

Newsweek wyjaśnił, że jest to termin stosowany raczej tylko w Kanadzie i oznacza "zaginione i zamordowane kobiety, dziewczęta oraz osoby o tożsamości dwuduchowej, a także osoby lesbijskie, gejowskie, biseksualne, transpłciowe, queer, poszukujące swojej tożsamości seksualnej, interseksualne i aseksualne".

"Tożsamość dwuduchowa" (two-spirit) to sformułowanie używane przez niektóre plemiona na określenie osób, które twierdzą, że utożsamiają się zarówno z płcią męską jak i żeńską.

Leah Gazan

Gazan jest uznawana za polityk z lewego skrzydła Nowej Partii Demokratycznej. Sama określa siebie jako socjalistkę i zwolenniczkę "równości społecznej", "praw mniejszości" i "sprawiedliwość społecznej". Jest jedną z głównych promotorek gwarantowanego dochodu podstawowego w Kanadzie.

W swojej działalności politycznej podkreśla, że łączy w sobie m.in. korzenie Lakota, żydowskie i chińskie. Promuje też "ambitne" działania na rzecz tzw. walki o klimat.

