Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Otósh współczynnik dzietności spadł do 1,068, a więc jest tak niski, iż gdyby był wynikiem KPI w naszym korpo, to Nowy z Tarnowa już dawno powołałby zespół roboczy w ramach spotkań naprawczych i obowiązkowe szkolenia pt. „Jak skutecznie realizować cele reprodukcyjne w nowoczesnym środowisku hybrydowym” – of kors pobłogosławione przez księdza proboszcza i certyfikowane przez magików z LinkedIna.