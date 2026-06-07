Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, widzieliśmy ostatnio dane dotyczące dzietności w tym kraju i tak szczerze powiedziawszy, nooo… jest ona na niskim poziomie.
Otósh współczynnik dzietności spadł do 1,068, a więc jest tak niski, iż gdyby był wynikiem KPI w naszym korpo, to Nowy z Tarnowa już dawno powołałby zespół roboczy w ramach spotkań naprawczych i obowiązkowe szkolenia pt. „Jak skutecznie realizować cele reprodukcyjne w nowoczesnym środowisku hybrydowym” – of kors pobłogosławione przez księdza proboszcza i certyfikowane przez magików z LinkedIna.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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