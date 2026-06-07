Liczy się inventio
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  • Radosław WojtasAutor:Radosław Wojtas

Liczy się inventio

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Pokłon Trzech Króli. Mal. P. P. Rubens
Pokłon Trzech Króli. Mal. P. P. Rubens Źródło: Wikimedia Commons
DO ZOBACZENIA W epoce Petera Paula Rubensa granice między oryginałem, repliką i kopią nikomu nie spędzały snu z powiek.

O prawdziwej wartości dzieła decydowało bowiem inventio – genialna koncepcja mistrza, a nie jego wyłączna własnoręczność.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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