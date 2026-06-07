Liczy się inventio

DO ZOBACZENIA W epoce Petera Paula Rubensa granice między oryginałem, repliką i kopią nikomu nie spędzały snu z powiek.
O prawdziwej wartości dzieła decydowało bowiem inventio – genialna koncepcja mistrza, a nie jego wyłączna własnoręczność.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.