Syrena Sport i jej twórca
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  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Syrena Sport i jej twórca

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Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, 1952 rok
Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, 1952 rok Źródło: Wikimedia Commons
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Jednym z najbardziej uzdolnionych konstruktorów samochodowych epoki PRL był Cezary Nawrot.

Był zwolennikiem stosowania tworzyw sztucznych w karoseriach pojazdów, ale preferował laminaty szklano-epoksydowe, które były stosunkowo lekkie, a przy tym dość wytrzymałe. Z tego powodu nie był zainteresowany wynalazkami rodem z NRD, czyli duroplastem wykorzystywanym przy produkcji Trabanta.

To właśnie z laminatu powstał prototyp Syreny Sport, którą zachodni dziennikarze uznali za najpiękniejszy samochód zza żelaznej kurtyny.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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