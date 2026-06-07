Syrena Sport i jej twórca

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Jednym z najbardziej uzdolnionych konstruktorów samochodowych epoki PRL był Cezary Nawrot.
Był zwolennikiem stosowania tworzyw sztucznych w karoseriach pojazdów, ale preferował laminaty szklano-epoksydowe, które były stosunkowo lekkie, a przy tym dość wytrzymałe. Z tego powodu nie był zainteresowany wynalazkami rodem z NRD, czyli duroplastem wykorzystywanym przy produkcji Trabanta.
To właśnie z laminatu powstał prototyp Syreny Sport, którą zachodni dziennikarze uznali za najpiękniejszy samochód zza żelaznej kurtyny.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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