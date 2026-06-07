Kosmos nad Wisłą
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Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Kosmos nad Wisłą

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Sławosz Uznański-Wiśniewski
Sławosz Uznański-Wiśniewski Źródło: PAP
PŁYWANIE W KISIELU Ta sprawa wielu czytelnikom mogła umknąć, a nie powinna.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA, dr Marta Wachowicz, wystosowała pismo do Ministerstwa Finansów i Gospodarki z żądaniem, aby „doprowadziło do zaprzestania publicznego komentowania działań instytucji, projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa” przez dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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