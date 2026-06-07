Kosmos nad Wisłą

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA, dr Marta Wachowicz, wystosowała pismo do Ministerstwa Finansów i Gospodarki z żądaniem, aby „doprowadziło do zaprzestania publicznego komentowania działań instytucji, projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa” przez dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.