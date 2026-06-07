Kosmos nad Wisłą

PŁYWANIE W KISIELU Ta sprawa wielu czytelnikom mogła umknąć, a nie powinna.
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA, dr Marta Wachowicz, wystosowała pismo do Ministerstwa Finansów i Gospodarki z żądaniem, aby „doprowadziło do zaprzestania publicznego komentowania działań instytucji, projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa” przez dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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