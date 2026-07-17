"Zła decyzja". Minister krytykuje Nawrockiego

Nawrocki poinformował w piątek, że zawetował regulację o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę zawierająca przepisy wprowadzające. – Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie jest w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne – wyjaśnił.

Prezydent dodał, że za każdym razem podkreślał, iż "gdy rozwiązania realnie pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na formalne administracyjne funkcjonowanie, a nie będą niosły za sobą ideologicznej presji czy próby podważania wyjątkowego statusu małżeństwa, to taką ustawę podpiszę".

Pełczyńska Nałęcz: Państwo nie jest od tego, aby wymagać ślubu

Do decyzji głowy państwa odniosła się w mediach społecznościowych minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To zła decyzja: ideologia przesłoniła tu dobro ludzi" – napisała na portalu X przewodnicząca Polski 2050.

Następnie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła się bezpośrednio do Karola Nawrockiego. "Panie Prezydencie, państwo to nie Kościół. Dziś w związkach pozamałżeńskich żyje niemal 2 mln Polaków, rodzi się co 3 dziecko" – czytamy we wpisie szefowej resortu funduszy i polityki regionalnej.

"Państwo nie jest od tego, aby wymagać od nich ślubu. Państwo jest od tego, aby uszanować wybory swoich obywateli i dać im prawo do godnego życia w takim związku, w jakim chcą żyć i tworzyć rodzinę" – zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Kosiniak-Kamysz: Prezydent zablokował dobre zmiany

Decyzję prezydenta Nawrockiego skomentował w mediach społecznościowych również wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Dostęp do informacji o stanie zdrowia bliskiej osoby, wspólne rozliczanie i po prostu łatwiejsze załatwianie codziennych spraw – takie rozwiązania zawierała ustawa o statusie osoby najbliższej" – napisał prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego na portalu X.

Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz: "Prezydent zablokował dobre zmiany. Zamiast ułatwiać ludziom życie, wybrał politykę".

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