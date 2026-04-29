Dramat w urzędzie gminy na Mazowszu. 42-latek zaatakował wójt nożem

42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt Beatę Jerzman. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. Napastnik został obezwładniony przez pracowników urzędu, następnie zatrzymany przez policję.

Atak w siedzibie urzędu

Do zdarzenia doszło 29 kwietnia około godziny 16.30 w budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 42-letni mężczyzna wtargnął do urzędu i zaatakował wójt ostrym narzędziem. Według nieoficjalnych informacji napastnik zadał kilka ciosów, które miały trafić w okolice szyi oraz nerek. Policja na tym etapie nie potwierdza jednak szczegółów dotyczących obrażeń.

Na miejscu natychmiast zareagowali pracownicy urzędu, którzy obezwładnili agresora jeszcze przed przyjazdem służb. Następnie mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom. Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, asp. Weronika Wujek, sprawca to 42-letni mieszkaniec gminy Stara Kornica. Z ustaleń wynika, że napastnik najprawdopodobniej był pracownikiem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W chwili zatrzymania był trzeźwy. Obecnie prowadzone są z nim czynności procesowe.

Nie ma zagrożenia życia

Na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe. Interweniowali ratownicy medyczni z Platerowa, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łosicach oraz druhowie z OSP Nowa Kornica. Ze względu na charakter obrażeń zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ranną wójt do szpitala. Według najnowszych informacji jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Okoliczności ataku są obecnie wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą analizować przebieg zdarzenia oraz ustalać motywy działania sprawcy.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do ataku ani czy mężczyzna działał z premedytacją. Nie ogłoszono jeszcze także formalnych zarzutów.

"Łomiarz" wyszedł na wolność. Dziennikarka ma obawy: Wpisał mnie na listę bliskichCzytaj też:

Brutalny atak na kobietę we Wrocławiu. "Została rzucona o peron"