W Polsce stanęły nowe automaty na odpady. Jak z nich korzystać?

W dwóch miastach uruchomiono pierwsze całodobowe lekomaty, czyli urządzenia służące do segregacji odpadów medycznych. Chodzi nie tylko o przeterminowane leki, ale także m.in. zużyte igły i strzykawki, zużyte gaziki i wybrane materiały opatrunkowe, wstrzykiwacze insulinowe oraz sensory do monitorowania glikemii.

Nowe automaty to odpowiedź na zapotrzebowanie pacjentów. W wielu domach pozostają bowiem środki po leczeniu przewlekłym. Lekomaty mają ułatwić bezpieczne pozbywanie się medykamentów poza godzinami pracy aptek i urzędów.

Pierwsze lekomaty w Polsce. Dwie lokalizacje

Pierwsze 24-godzinne lekomaty, w ramach programu pilotażowego, stanęły w Redzikowie (powiat słupski, województwo pomorskie) oraz Miastkowie (powiat łomżyński, województwo podlaskie). Zapowiadana jest rozbudowa sieci w kolejnych gminach i miastach.

Odpadów medycznych nie powinno się wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci ani spłukiwać w toalecie. Do tej pory główne miejsca zbiórki odpadów medycznych stanowiły: PSZOK (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), apteki (w których stoją specjalne kosze), przychodnie lekarskie (które posiadają specjalne pojemniki). Należy również pamiętać, że jeśli odpady medyczne powstają w wyniku leczenia domowego, a pacjent jest pod opieką pielęgniarki lub lekarza, to w ich gestii leży zorganizowanie utylizacji.

Wyróżnia się dwie grupy. Pierwsze to odpady ostre, które mogą spowodować skaleczenie i narażać inne osoby na kontakt z materiałem biologicznym, takie jak igły. Drugie to leki, których niewłaściwa utylizacja może zwiększać zanieczyszczenie środowiska substancjami farmaceutycznymi.

Jak działa lekomat?

Lekomat działa z aplikacją i pojemnikami. Biały jest przeznaczony na leki, natomiast czerwony – na igły, strzykawki i opatrunki. Odpady trafiają do bezpiecznego unieszkodliwienia.

Użytkownik pobiera odpowiedni pojemnik, umieszcza w nim odpady, a następnie oddaje go do urządzenia. System wspierany jest przez aplikację mobilną, która prowadzi użytkownika krok po kroku. Umożliwia pobieranie pojemników za pomocą kodów QR.

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