Białe kosze pojawiły się w polskich miastach. Jakie odpady do nich wrzucać?

W całej Polsce obowiązuje pięć kolorów pojemników na śmieci: niebieski (papier), żółty (metale i tworzywa sztuczne), zielony (szkło), brązowy (bioodpady) oraz czarny (odpady zmieszane).

W niektórych gminach funkcjonuje już zmodyfikowany system selektywnej zbiórki odpadów. Na ulicach miast pojawiły się białe pojemniki. Służą do zbierania szkła bezbarwnego. Szkło kolorowe nadal trafia do zielonych kontenerów. Ten podział pozwala na bardziej efektywny recykling. Powód? Szkło bezbarwne jest łatwiejsze do przetwarzania bez mieszania barw.

Co należy wrzucać do białych pojemników?

System zbiórki szkła w podziale na białe i zielone kosze obowiązuje w gospodarstwach domowych i blokach mieszkalnych, gdzie segregacja jest obowiązkowa, a mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów ustalonych przez samorządy.

Jak wskazał Portal Samorządowy, do pojemników lub worków na opakowania szklane bezbarwne należy wrzucać opakowania szklane po kosmetykach (o ile nie są trwale połączone z kilku surowców), a także słoiki oraz butelki po napojach i żywności. Co ważne, przed wyrzuceniem bezbarwnego szklanego opakowania należy usunąć nakrętki, etykiety i resztki zawartości.

Czerwone kosze na śmieci. Do czego służą?

W polskich miastach coraz częściej można znaleźć także czerwone pojemniki na odpady. "Dziennik Gazeta Prawna" przypomniał, że pełnią one różne funkcje w zależności od miejsca, w którym są ustawione.

W placówkach medycznych czerwone kosze służą do wyrzucania odpadów medycznych, takich jak materiały skażone i zużyty sprzęt jednorazowy. Natomiast czerwone kosze spotykane w przestrzeni publicznej, sklepach czy urzędach przeznaczone są głównie na elektrośmieci oraz odpady niebezpieczne, których nie wolno wrzucać do zwykłych pojemników. Są to m.in.: telefony, ładowarki, zużyte baterie i akumulatory, żarówki energooszczędne, termometry, tusze i tonery do drukarek oraz opakowania po chemikaliach czy przeterminowane leki.

