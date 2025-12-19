1,5 tys. ton nielegalnych odpadów z Ukrainy. Udaremniony przemyt w Dorohusku

Sprawa dotyczy transportu kolejowego zatrzymanego na przejściu granicznym w Dorohusku i została potwierdzona w oficjalnym komunikacie Krajowej Administracji Skarbowej.

35 wagonów śmieci

Jak informuje KAS, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej skontrolowali 35 wagonów pociągu towarowego wjeżdżającego z Ukrainy. Z dokumentów przedstawionych do odprawy wynikało, że przewożony jest w nich "złom stalowy – odpad luzem" o łącznej masie prawie 1 500 ton. Podczas szczegółowej kontroli ujawniono jednak rozbieżności pomiędzy dokumentacją a rzeczywistą zawartością wagonów. Jak podaje KAS, "nie był to jedynie złom stalowy, ale mieszanka różnych odpadów", wśród których znalazły się m.in. zużyte części samochodowe, pianki montażowe, kable oraz odpady z materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych.

KAS podkreśla również, że odbiorca towaru nie posiadał wymaganych zezwoleń na przetwarzanie odpadów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdził, że przewożony ładunek stanowił niejednorodną mieszankę, "dla której nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie kodu taryfy celnej".

Pociąg zawrócono na Ukrainę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacja o nielegalnym przemieszczaniu odpadów została przekazana do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. GIOŚ potwierdził, że przewóz odpadów był nielegalny. Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Decyzją prokuratury cały transport 35 wagonów z nielegalnymi odpadami został zawrócony na Ukrainę.

W komunikacie KAS podkreślono, że administracja skarbowa "monitoruje transgraniczne przemieszczanie odpadów oraz zwalcza próby przywożenia do Polski nielegalnych odpadów", a działania te mają na celu ochronę ludzi i środowiska przed ich szkodliwym oddziaływaniem.

