Rząd ma pomysły

Pierwszy – podaję na odpowiedzialność „Newsweeka”, który jako pismo zaprzyjaźnione z partią rządzącą ma chyba dobre „insajderskie” informacje – to zarządzenie ministra Balczuna, żeby w każdej z podległych mu spółek Skarbu Państwa ustanowiono dodatkowego wiceprezesa zarządu do spraw „rozliczania PiS”.