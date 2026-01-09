Rząd Kanady zabiera głos. Stanowcza reakcja ws. Grenlandii

Premier Kanady Mark Carney zadeklarował, że Ottawa będzie bronić suwerenności i integralności terytorialnej Danii, której autonomiczną częścią jest wyspa. Kanadyjskie władze postrzegają amerykańskie działania jako zagrożenie dla stabilności międzynarodowej i bezpieczeństwa sojuszników.

Polityka Donalda Trumpa ostrzeżeniem dla Kanady

Deklaracja Carney’a wpisuje się w szerszy kontekst napięć w relacjach kanadyjsko-amerykańskich, które nasiliły się po niedawnych działaniach USA w Wenezueli. Kanadyjskie media podkreślają, że polityka prowadzona przez administrację Donalda Trumpa jest ostrzeżeniem również dla Kanady, zwłaszcza w świetle wcześniejszych wypowiedzi amerykańskiego prezydenta, sugerujących możliwość podporządkowania Ottawy interesom Waszyngtonu.

Obawy kanadyjskiego rządu wzmacniają najnowsze doniesienia dotyczące Grenlandii. Według informacji Reutersa, administracja USA rozważa oferowanie mieszkańcom wyspy bezpośrednich zachęt finansowych w zamian za poparcie secesji od Danii. W wewnętrznych rozmowach pojawiają się kwoty od 10 do nawet 100 tys. dolarów na osobę, co miałoby ułatwić późniejsze przejęcie kontroli nad terytorium. W Ottawie plany te postrzegane są jako próba narzucania woli mniejszym państwom pod pretekstem bezpieczeństwa narodowego USA i rywalizacji w Arktyce.

Kanada wzmocni obecność dyplomatyczną w regionie Arktyki

Wicepremier Jean Charest zwrócił uwagę, że interwencja w Wenezueli oraz presja wobec Grenlandii pokazują, iż Stany Zjednoczone coraz częściej sięgają po siłowe środki wpływu. Jego zdaniem Kanada powinna w związku z tym ograniczać swoją gospodarczą i militarną zależność od USA. Kanadyjski rząd podkreśla również, że o przyszłości Grenlandii mogą decydować wyłącznie jej mieszkańcy. Stanowisko to jest zbieżne z deklaracjami władz wyspy i Danii, które konsekwentnie sprzeciwiają się amerykańskim planom.

Jako wyraźny sygnał poparcia dla Grenlandii i obowiązującego porządku międzynarodowego Ottawa zapowiedziała wzmocnienie swojej obecności dyplomatycznej w regionie. W najbliższych tygodniach szefowa kanadyjskiego MSZ weźmie udział w oficjalnym otwarciu kanadyjskiego konsulatu w Nuuk, co ma podkreślić zaangażowanie Kanady w obronę suwerenności swoich sojuszników.

