Wielka akcja polskich służb. Zatrzymano ponad 140 nielegalnych imigrantów

W dniach 2-3 marca 2026 r. przeprowadzono ogólnopolską akcję, której celem było zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez sądy i prokuratury. Przedsięwzięcie koordynowane było przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, a udział w nim wzięło łącznie 26 496 funkcjonariuszy policji.

Przygotowania do akcji prowadzone były przy współpracy wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych policji, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Wielka akcja w całej Polsce

Podczas działań funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu 1944 osób. Wśród zatrzymanych znaleźli się nie tylko obywatele Polski, ale również 147 obcokrajowców, poszukiwanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. W 91 przypadkach byli to obywatele Ukrainy, w 14 przypadkach Gruzji, w ośmiu Białorusi, w trzech Mołdawii, w dwóch Rosji oraz 29 osób pochodzących z innych krajów. Zatrzymano także siedem osób poszukiwanych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i czerwonej noty Interpolu.

Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. obywatel Brazylii, poszukiwany przez brazylijski wymiar sprawiedliwości od 2025 r. za rozbój oraz obywatelka Białorusi poszukiwana listem gończym w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się internetowymi wyłudzeniami danych i środków pieniężnych.

Policja skierowała 112 wniosków do Straży Granicznej o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Akcja zrealizowana została w ramach cyklicznych, ogólnopolskich działań służb, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w naszym kraju.

To pierwsza w tym roku taka akcja służb. W roku ubiegłym przeprowadzone zostały trzy takie akcje. W dniach 13-14 lutego 2025 r., 9-10 czerwca 2025 r. oraz 17-18 listopada 2025 r. funkcjonariusze zatrzymali łącznie 4 766 osób, w tym 515 obcokrajowców.

