Policja weszła do siedziby Allegro. UOKiK zlecił przeszukanie

"Działania prowadzone były w ramach postępowania wyjaśniającego w sprawie możliwego naruszenia reguł konkurencji przez spółkę. Podejrzenia dotyczą możliwego faworyzowania własnych metod dostawy produktów kosztem innych przedsiębiorców" – poinformował w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Jeszcze we wrześniu prezes Allegro Marcin Kuśmierz publicznie zapewniał, że "nie jesteśmy w sporze z nikim" i "każdego partnera traktujemy w taki sam sposób". Teraz jego firma ma przeszukanie z policją za zgodą sądu, a prezes UOKiK Tomasz Chróstny mówi o "obszernym i wartościowym materiale" zebranym podczas akcji.

To już druga poważna sprawa UOKiK wobec Allegro w ciągu czterech lat. W grudniu 2022 roku firma Kuśmierza dostała rekordową karę 210 milionów złotych za faworyzowanie Oficjalnego Sklepu Allegro. Teraz potencjalna kara to nawet 10% obrotu firmy, co oznacza około 7 miliardów złotych.

Allegro ogranicza konkurencję?

UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego faworyzowania na platformie handlu elektronicznego Allegro.pl własnych usług logistycznych Allegro, w tym dostaw do automatów paczkowych Allegro One Box oraz usług przedsiębiorców należących do programu Allegro Delivery. Podejrzewane działania mogą jednocześnie stawiać w gorszej pozycji firmy kurierskie, które nie należą do tego programu.

Innymi słowy chodzi o to, że Allegro ma promować własną sieć 4,5 tys. automatów One Box, jednocześnie ukrywając przed konsumentami konkurencyjną sieć liczącą 27 tys. automatów. Taki mechanizm działa na kilku poziomach – w interfejsie platformy ukrywane są konkurencyjne opcje dostaw, program lojalnościowy Allegro Smart! (7 milionów użytkowników płacących 59,90 zł rocznie) preferuje dostawy do Allegro Delivery, konkursy z nagrodami do 10 tysięcy złotych organizowane przez Allegro wykluczają konkurencyjne firmy kurierskie.

"Przedsiębiorca, który posiada na danym rynku pozycję dominującą, nie może podejmować działań mogących szkodzić jego konkurentom, kontrahentom lub konsumentom. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku Allegro" – napisał UOKiK. W komunikacie podkreślono również, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom.

Problemy Allegro

Pod kierownictwem Kuśmierza Allegro ma problem z przestrzeganiem prawa konkurencji, co potwierdza seria postępowań i kar w ciągu ostatnich czterech lat.

Ponadto kontekst międzynarodowy pokazuje, że Allegro pod zarządem Kuśmierza stosuje praktyki znane z Big Tech: self-preferencing, za który Komisja Europejska dla przykładu ukarała Google karą 2,42 miliarda euro w 2017 roku. Digital Markets Act, który wszedł w życie w 2024 roku, zakazuje takich działań, jak te podejrzewane u Allegro.

Nad prezesem Allegro Marcinem Kuśmierzem gromadzą się ostatnio czarne chmury również z innych stron. Kilka dni temu konkurencyjna polska platforma ERLI złożyła w sądzie pozew związany z nadużywaniem przez Allegro praktyk antykonkurencyjnych i manipulacji cenami.

