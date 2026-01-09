"Rząd oszukuje nas na każdym kroku". Kaczyński przypomniał Tuskowi niewygodną prawdę

W piątek przedstawiciele państw członkowskich UE będą głosować w sprawie umowy handlowej z Mercosur. Według ostatnich medialnych doniesień grupie krajów, w której znajduje się Polska, nie udało się zbudować tzw. mniejszości blokującej. Kluczowe w sprawie jest stanowisko Włoch. Jeśli Rzym dołączy do przeciwników umowy, wtedy uda się ją zablokować.

Tymczasem opozycja oskarża rząd Donald Tuska o zaniechania w sprawie porozumienia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zamieścił w sieci nagranie wypowiedzi szefa rządu, w której zapewniał on o tym, że umowa z Mercosur jest bezpieczna dla polskich rolników.

"Ewidentnie sprzeczne głosy płyną z rządu. Minister Krajewski twierdzi, że w ostatniej chwili chce jeszcze coś negocjować, podczas gdy Tusk już w grudniu zapewniał, że umowa UE – Mercosur jest bezpieczna dla rolników i konsumentów. Prawda jest taka, że rząd oszukuje nas na każdym kroku. Dzisiaj próbuje pudrować sprawę, za którą ponosi pełną odpowiedzialność, a która jest skrajnie szkodliwa. Wspierajmy protest rolników, którzy walczą o bezpieczną przyszłość polskiego rolnictwa, a także o zdrowie naszych rodzin! #StopMercosur" – napisał na portalu X szef Prawa i Sprawiedliwości.

Protesty rolników

W piątek rolnicy z całego kraju przejechali do Warszawy zaprotestować przeciwko umowie Unii Europejskiej z Mercosur. Protest rozpoczął się o godz. 11:00 na placu Defilad. Zgromadzeni przejdą przez aleje Jerozolimskie, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat i plac Trzech Krzyży, a następnie skierują się na ulicę Wiejską, gdzie znajduje się budynek Sejmu.

Kolejnym etapem będzie przemarsz ulicą Piękną oraz alejami Ujazdowskimi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Manifestacja może potrwać do godz. 15:00.

