"Jutro Węgry zagłosują przeciwko". Ważna deklaracja Szijjarto

W piątek ambasadorowie państw członkowskich przy UE poddadzą pod głosowanie kontrowersyjną umowę z Mercosur. Sprzeciw wobec niej podtrzymują Polska, Francja i Węgry. Nadal nie jest jasne stanowisko Włoch. Według medialnych doniesień, włoski rząd zmienił kurs i jest gotowy poprzeć umowę o wolnym handlu między UE a krajami Ameryki Południowej, takimi jak Argentyna i Brazylia.

Mniejszość blokującą stanowią co najmniej cztery państwa reprezentujące co najmniej 35 proc. ludności Unii Europejskiej.

W czwartek szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto zadeklarował, że przedstawiciel kraju zagłosuje przeciwko umowie.

"Węgry jutro zagłosują przeciwko umowie o wolnym handlu między UE a Mercosurem. @EU_Commission naciska na przyjęcie i wdrożenie umowy, która otworzyłaby Europę na nieograniczony import południowoamerykańskich produktów rolnych kosztem środków utrzymania węgierskich rolników. Sprzeciwiamy się tej decyzji, ponieważ Bruksela po raz kolejny ignoruje interesy naszych rolników" – napisał minister na swoim koncie na platformie X.

twitter

Klauzule ochronne

16 grudnia Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie klauzul ochronnych przewidzianych w umowie UE z Mercosur. Chodzi o mechanizm, który pozwoli Unii na szybką reakcję w razie spadku cen produktów takich jak wołowina i jaja wskutek importu z krajów Ameryki Południowej. Procedura ta będzie mogła być uruchamiany, gdy ceny tzw. produktów wrażliwych spadną o 8 proc.

Jak ujawnił niedawno minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, UE "ma powrócić do bardziej restrykcyjnego zapisu" dotyczącego klauzuli ochronnej. Według niego ostatecznie mechanizm będzie uruchamiany, gdy ceny produktów wrażliwych spadną o 5 proc., a nie o 8 proc.

Czytaj też:

"Nie ma się co dziwić". Błaszczak: Rolnicy mają dośćCzytaj też:

Kolejny ogólnopolski protest przeciwko Mercosur. "Nie chcemy żywności z chemią"