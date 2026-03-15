To nie nasza wojna

Trudno się dziwić – po upadku komunizmu i odzyskaniu niepodległości od Związku Sowieckiego, który w tym czasie szczęśliwie się rozpadł, Ameryka wydawała się przewidywalnym, podzielającym wspólne wartości i wiarygodnym partnerem. Z tego też powodu ogół polskich polityków powtarza niczym mantrę to samo hasło: dobre i bliskie relacje z USA są dla Polski bezwarunkowo ważne. Z tego też powodu najważniejszym celem politycznym Warszawy ma być doprowadzenie do wzrostu amerykańskiej obecności militarnej nad Wisłą. Ostatnich kilka lat, ze szczególnym uwzględnieniem wojny USA i Izraela przeciw Iranowi, powinno jednak dać polskim politykom do myślenia. Nie da się bowiem już tak łatwo podtrzymywać tezy, na której opierało się dotychczasowe rozumowanie, zgodnie z którą istnieje tożsamość polskich i amerykańskich interesów. Konflikt na Bliskim Wschodzie to pokazuje.