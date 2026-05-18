Niepokojące zgłoszenie w Poznaniu. Akcja poszukiwawcza na Warcie

W poniedziałkowy poranek na Warcie w Poznaniu trwa akcja poszukiwawcza. To efekt niepokojącego zgłoszenia, otrzymanego przez miejscową policję. Do rzeki miały wejść cztery osoby. Jednej z nich udało się wyjść i to właśnie ona złożyła zawiadomienie.

Akcja, której celem jest znalezienie trzech pozostałych osób prowadzona jest w okolicach Parku Szelągowskiego. Na miejscu, jak wynika z doniesień mediów, pracują m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa nurkowego oraz dwie grupy, które prowadzą poszukiwania przy użyciu sonarów.

W dyspozycji służb są też drony, które z góry patrolują wyznaczony teren.

Z relacji RMF FM wynika, że w rejonie poszukiwań pracuje również około dziesięć jednostek straży pożarnej. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy zaginione osoby nie wydostały się z wody w innym miejscu.