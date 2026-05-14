"Poznajcie Batyra". Współpracownik prezydenta: Jedna rzecz, o której muszę opowiedzieć

Podczas wizyty w Rumunii prezydent Karol Nawrocki wziął udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, w którym uczestniczyli także liderzy państw nordyckich, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przedstawiciele amerykańskiej administracji.

Nawrocki ogłosił, że w 2027 r. spotkanie odbędzie się w Warszawie. Zapoczątkowane w 2015 r. przez Polskę i Rumunię posiedzenia liderów dziewięciu państw regionu stanowią przygotowanie krajów wschodniej flanki NATO przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Poznajcie Batyra". Nawrocki adoptował niedźwiedzia

Fotograf prezydenta opublikował na platformie X nietypowy wpis, w którym opowiedział o tym, co wydarzyło się na marginesie spotkania w Bukareszcie. "Poznajcie Batyra. Ostatnie dni były pełne rozmów o sprawach najważniejszych – architekturze bezpieczeństwa, wschodniej flance NATO i polityce. Ale wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, o której muszę opowiedzieć. Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka. Tym razem nieco większego" – napisał Mikołaj Bujak.

"Do Yukiego, dzielnego psiaka ze schroniska, który jest lokatorem Pałacu Prezydenckiego, dołączył – choć na odległość – miś Batyr. Można powiedzieć, że dostał również swojego »patrona« – Kaprala Wojtka, słynnego niedźwiedzia – którego historię żołnierskiego szlaku Prezydent opowiedział w rumuńskim LiBEARty Sanctuary. Szef obiecał też, że maskotka naszego bohaterskiego Misia trafi wkrótce do tego ośrodka, który ratuje pokrzywdzone zwierzęta" – opisał współpracownik głowy państwa.

twitter

Skąd wzięło się imię Batyr? Karol Nawrocki napisał pod pseudonimem "Tadeusz Batyr" książkę "Spowiedź Nikosia zza grobu" o trójmiejskim gangsterze Nikodemie Skotarczaku ps. "Nikoś". Nawrocki podkreślał, że pseudonimy literackie nie są niczym nowym w publikacjach naukowych.

Czytaj też:

"Prezydent gotowy do złożenia zeznań". Ale nie ma terminuCzytaj też:

Polska "bramą północy" dla amerykańskiego gazu? Jasna deklaracja prezydenta