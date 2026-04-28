Polska "bramą północy" dla amerykańskiego gazu? Jasna deklaracja prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki bierze udział w 11. Szczycie Inicjatywy Trójmorza odbywającym się w chorwackim Dubrowniku. Podczas konferencji prasowej podkreślił, że jest to dla niego "szczególne wydarzenie", bowiem uczestniczy w nim po raz pierwszy. – Z wielką dumą, jako nowy prezydent Polski, będę wspierał tę inicjatywę, która funkcjonuje ponad dekadę. Polska pełni rolę zarówno państwa założycielskiego, jak i nieustannego orędownika tej inicjatywy. Postrzegam tę inicjatywę jako podstawę konkurencyjności Europy i motor współpracy transatlantyckiej – oświadczył.

– Polska w tym roku weźmie udział w pracach grupy G20. Zaproszenie od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa kierowane w kierunku Polski pokazuje bardzo dynamiczny rozwój Rzeczpospolitej, ale także umiejętność transformacji gospodarczej, ekonomicznej i politycznej. Jest to gest w kierunku wszystkich polskich przedsiębiorców i pracowników, którzy wypracowali tak dobre wskaźniki polskiej gospodarki – zwrócił uwagę.

Wskazali Polskę jako reprezentanta regionu

– Bardzo się cieszę, że wszystkie kraje członkowskie Inicjatywy Trójmorza w ostatecznej deklaracji wskazały Polskę jako reprezentanta całego regionu Inicjatywy Trójmorza na szczycie G20 – podkreślił prezydent.

– Myślę, że to już jest moment, w którym powinniśmy zacząć dyskutować o stworzeniu mechanizmów finansowania infrastruktury wokół Banku Rozwoju Trójmorza. O tym dyskutowaliśmy i myślę, że to jest przed nami. To jest ten krok, którego oczekuje Inicjatywa Trójmorza – wskazał.

Polska "bramą północy"?

– Polska jest gotowa do tego, aby stać się bramą północy dla amerykańskiego gazu do całego regionu. Podobne połączenia interkonektorami odbywają się oczywiście na południu Europy. Mówię o możliwościach Morza Bałtyckiego, polskich terminali, Świnoujściu, inwestycji w terminal pływający na Morzu Bałtyckim – oznajmił Karol Nawrocki.

– Polska jest gotowa do tego, aby stać się bramą północy dla budowania odpowiedzialności i niepodległości energetycznej. To jeden z większych sukcesów państw Inicjatywy Trójmorza, że udało nam się odciąć od rosyjskiego gazu – podkreślił.

