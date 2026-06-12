"Bardzo bym prosił". Sikorski z nietypową sprawą do Nawrockiego
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Opinie

"Bardzo bym prosił". Sikorski z nietypową sprawą do Nawrockiego

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Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Karol Nawrocki poleci do USA na spotkanie z Donaldem Trumpem. Radosław Sikorski apeluje przy tej okazji, aby prezydent poruszył sprawę Zbigniewa Ziobry.

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Informację mediów na ten temat potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

"Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250. W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej" – napisał prezydencki minister w serwisie X.

Sikorski wraca do sprawy Ziobry

Szef MSZ Radosław Sikorski podkreśla, że nawet przy prywatnych uroczystościach można "ugrać coś dla kraju". – Prezydent ma wsparcie całego rządu w zabieganiu o realizację obietnicy prezydenta Trumpa co do zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce mimo zmniejszania obecności amerykańskiej w całej Europie – powiedział w radiowej Trójce.

Jednocześnie wicepremier wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA. - Bardzo bym prosił pana prezydenta, aby się upomniał o to, aby Zbigniew Ziobro został pozbawiony ochrony Stanów Zjednoczonych, aby mógł stanąć w Polsce przed obliczem prokuratora i sędziego – powiedział Sikorski.

- Ja rozumiem, że pan prezydent chciałby Ziobrę prędzej czy później ułaskawić, ale żeby mógł go ułaskawić, to musi najpierw być skazany – dodał.

Szef polskiej dyplomacji wcześniej publicznie kpił z zaproszenia od amerykańskiego prezydenta. "Trzymam kciuki, aby prezydent Karol Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału" – napisał polityk.

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Źródło: Polskie Radio Program 3
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