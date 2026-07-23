Sikorski spotkał się z palestyńską minister. Apel do Izraela

– Wspieramy cel, jakim jest rozwiązanie dwupaństwowe, czyli pokojowe współistnienie Palestyny i Izraela. Uznajemy prawo Izraela do istnienia w bezpiecznych, międzynarodowo uznanych granicach. Przypomnę, że Polska uznaje państwowość Palestyny już od 1988 roku – przekazał szef polskiego MSZ.

Sikorski: Palestyna krajem priorytetowym

Jak podkreślił Sikorski, "Palestyna od lat jest krajem priorytetowym w programie polskiej pomocy". – Niosąc pomoc sąsiedniej, broniącej się Ukrainie, wspieramy też strefę Gazy i region zachodniego brzegu Jordanu. W latach 2023-2025 polska pomoc humanitarna i rozwojowa dla Palestyny osiągnęła blisko 20 milionów dolarów, przy czym zdecydowana większość środków została przekazana za pośrednictwem agend ONZ – mówił minister spraw zagranicznych.

– Apelujemy o zatrzymanie nielegalnego przejmowania ziemi i przemocy osadniczej oraz o likwidację nielegalnych osiedli izraelskich na zachodnim brzegu. Zachodni brzeg nie jest częścią Izraela. Wzywamy też do ochrony wiernych wszystkich religii i umożliwienie im pełnego dostępu do miejsc kultu – powiedział

– Przekazałem pani minister, że Polska niezmiennie wzywa do odblokowania przez Izrael należnych Palestynie środków finansowych pochodzących z ceł i podatków – dodał Radosław Sikorski.

Terror izraelskich osadników. Kolejny atak

Dziewięciu Palestyńczyków rannych, zniszczone samochody i skradzione owce: oto bilans kolejnego ataku brutalnych izraelskich osadników na palestyńskie miasto Huwara na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Jak przekazały media, do ataku doszło 6 czerwca. Wśród rannych, według palestyńskiej agencji informacyjnej Wafa, jest członek rady miejskiej Huwary. Został ranny w nogę odłamkami.

Nagrania opublikowane przez palestyńskie media i w sieciach społecznościowych pokazują zamaskowanych mężczyzn w religijnych strojach żydowskich, którzy między innymi rozbijają kamieniami zaparkowany pojazd.

W ataku rozbito szyby w kilku pojazdach, skradziono samochód, rower i około 35 owiec. Rzeczniczka prasowa miasta powiedziała, że dziesiątki osadników zaatakowało ratusz, kilka domów i ich mieszkańców.

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