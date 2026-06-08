Izraelscy osadnicy prześladują Palestyńczyków. Kolejny atak

Jak przekazały media, do ataku doszło 6 czerwca. Wśród rannych, według palestyńskiej agencji informacyjnej Wafa, jest członek rady miejskiej Huwary. Został ranny w nogę odłamkami.

Napastnicy byli w religijnych strojach żydowskich

Nagrania opublikowane przez palestyńskie media i w sieciach społecznościowych pokazują zamaskowanych mężczyzn w religijnych strojach żydowskich, którzy między innymi rozbijają kamieniami zaparkowany pojazd.

W ataku rozbito szyby w kilku pojazdach, skradziono samochód, rower i około 35 owiec. Rzeczniczka prasowa miasta powiedziała, że dziesiątki osadników zaatakowało ratusz, kilka domów i ich mieszkańców.

W piątek 5 czerwca Nabil Abu Rudeineh, rzecznik prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa, ostrzegł przed rosnącym niebezpieczeństwem wynikającym z eskalacji ataków izraelskich osadników na Palestyńczyków. Według agencji Wafa, Abu Rudeineh mówił o atakach terrorystycznych i obwiniał władze Izraela oraz ich ochronę i wsparcie dla osadników.

Komisja Autonomii Palestyńskiej ds. oporu wobec kolonizacji i budowy muru opublikowała w sobotę swój najnowszy raport miesięczny. Według raportu izraelscy osadnicy przeprowadzili w maju łącznie 551 ataków na Palestyńczyków i ich własność.

Skoordynowane ataki wojsk izraelskich na palestyńskie wioski

W marcu br. doszło do serii skoordynowanych ataków na palestyńskie wioski leżące na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu.

Żydowscy osadnicy siali terror, podpalając domy i samochody, przy totalnej bierności izraelskiej armii. Bp William Shomali wskazał, że korzystając ze skupienia uwagi wspólnoty międzynarodowej na wojnie w Libanie, Izrael podejmuje systematyczne działania mające na celu wypędzenie Palestyńczyków z ziem, należących do nich od pokoleń. Cierpią na tym również chrześcijanie, których liczba systematycznie spada.

Seria skoordynowanych ataków nastąpiła pod pretekstem pomszczenia śmierci 18-letniego Yehuda Shmuela Shermana, który zginął, biorąc udział w nocnym patrolu osadników. Choć wszystko wskazuje, że był to nieszczęśliwy wypadek, to śmierć nastolatka wykorzystano jako zapalnik do wybuchu antypalestyńskich ataków.

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