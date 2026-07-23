Bandera w Panteonie Narodowym? Sikorski "serdecznie przestrzega" Ukraińców

Podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

Panteon Narodowy Ukrainy

Prezydent Ukrainy przekazał wówczas, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o ukraińskim Panteonie Narodowym.

– Nazwiska wszystkich bohaterów, którzy w różnych epokach i stuleciach walczyli o Ukrainę oraz inspirowali Ukrainę, zostaną zebrane i na zawsze zapisane w naszej historii – wielką literą, z najwyższym szacunkiem i należytą troską ze strony naszego państwa, Ukrainy, które szanuje samo siebie, ceni swoich obywateli i chroni to, co do niego należy. Nasze prawo do bycia Ukraińcami. To jest bardzo ważne – dodał.

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o Panteonie Narodowym

1 lipca Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o Panteonie Narodowym.

Dokument poparło w całości 287 posłów w izbie, która formalnie liczy ich 450.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk, prosząc deputowanych o poparcie projektu ustawy ocenił, że decyzja ta tworzy historię.

– To właśnie dziś my, Rada Najwyższa Ukrainy IX kadencji, podejmiemy historyczną decyzję, ustanawiając podstawy prawne dla wyjątkowego miejsca ukraińskiej państwowości. Powiedziałbym nawet – pępka ukraińskiej państwowości, miejsca, w którym swój ostatni spoczynek, schronienie i należną cześć znajdą najlepsi synowie i córki naszego państwa i naszego narodu – oświadczył.

Dodał, że "ukraiński Panteon Narodowy będzie miejscem, w którym na zawsze żyć będą zarówno chwała, jak i wolność Ukrainy". – Będzie miejscem naszej niezłomnej siły i szczerej wdzięczności wobec wszystkich tych, którzy tworzyli Ukrainę, bronili jej i oddali to, co najcenniejsze – własne życie – mówił.

Sikorski przestrzega Ukrainę

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, został zapytany w TVP Info o to, co dla integracji Ukrainy z UE może oznaczać sytuacja, w której Stepan Bandera trafiłby do ukraińskiego Panteonu Narodowego.

– Serdecznie naszych partnerów ukraińskich przed tym przestrzegam – odpowiedział.

Czytaj też:

"Historyczna decyzja". Ukraiński parlament zdecydował ws. Panteonu Narodowego Czytaj też:

Bandera w Panteonie Narodowym Ukrainy? "Napływają informacje"