"To są bzdury". Siwiec jednoznacznie o plotkach dot. lotu Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki udaje się w niedzielę z wizytą do Waszyngtonu. Na zaproszenie obchodzącego w niedzielę urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa, polski przywódca weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250. Siwiec w Polsat News stwierdził, że Trump kończy 80 lat i jest prezydentem kraju, który świętuje 250 lat istnienia i "urządza z tej okazji mordobicie. Krew się ma lać".

Siwiec wskazuje, że wątpliwe, by Nawrockiemu udało się ustalić coś z prezydentem USA. – Czy ustalić to nie wiem, bo to nie jest okazja do ustaleń, tylko to raczej okazja, w której gospodarz chce mieć, jak to się mówi, good time. Czyli on chce się dobrze bawić. Jeśli zaprosiłby każdy prezydent każdego polskiego prezydenta, to zawsze powinien lecieć i być w takim miejscu, ponieważ więcej relacji to jest dobrze, mniej relacji to jest źle. Wszystkie opowieści o tym, że powinien lecieć za swoje, to są bzdury. On jedzie, co by nie zrobił, jest osobą państwową i to jest oczywiste – stwierdził w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

– Natomiast nie wiemy, kto tam jeszcze będzie. Bo tam jest naprawdę zaproszonych bardzo dużo celebrytów amerykańskich. Nazwiska, które mnie niewiele mówią, ale gdy się poszuka dobrze, to one na amerykańskim rynku robią wrażenie i będą inni przywódcy – mówił dalej. – Jeżeli na przykład przy tej okazji udałoby się dowiedzieć, czy to jest 5 plus czy 5 w ramach 10 tys. żołnierzy, to byłoby dobrze. I na wiele więcej ja nie liczę przy tej okazji, politycznie – zaznaczył szef Kancelarii Sejmu.

Prezydent leci do USA. Przedłużył swoją wizytę

RMF FM ustaliło, że prezydent Karol Nawrocki wydłużył swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych.

Radio informuje, że jednym z kluczowych punktów przedłużonej wizyty będzie spotkanie z Polonią w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Wydarzenie zaplanowano na wtorek o godzinie 17:30. "To ważne miejsce dla amerykańskich Polaków, którzy od lat dbają o pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej na emigracji" – wskazuje RMF FM.

Następnie – w niedzielę – prezydent Karol Nawrocki spotka się z Polonią w Silver Spring w stanie Maryland. "Po mszy świętej w polskim kościele prezydent spotka się z miejscową społecznością, aby porozmawiać o bieżących sprawach i problemach, z jakimi borykają się Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych" – czytamy.

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