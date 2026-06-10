Nawrocki ze specjalnym zaproszeniem od Trumpa. Ma się udać do USA

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Na niedzielę zaplanowano wylot prezydenta – informują PAP źródła w Pałacu Prezydenckim. Informację podały też "Fakty" TVN. Wizyta polskiego prezydenta nie ma mieć charakteru oficjalnego. W niedzielę 14 czerwca amerykański prezydent skończy 80 lat.

Informację potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. "Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250. W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej" – napisał na portalu X.

Urodziny Trumpa i sportowa gala

W niedzielę w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala mieszanych sztuk walki (MMA) federacji UFC. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi. Odbędzie się jednak w dniu 80. urodzin prezydenta USA, co jest postrzegane jako nieprzypadkowe. Trump jest bowiem znany z zamiłowania do sztuk walki.

Stacja Fox Sports podaje, że na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali. Na terenie południowego trawnika stawiane są specjalne konstrukcje. Składająca się z siedmiu walk gala to jedno z wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznych obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Oprócz niej w sierpniu na ulicach Waszyngtonu mają odbyć się wyścigi samochodowe z serii IndyCar – czytamy.

Arena wzniesiona specjalnie na niedzielę ma pomieścić ok. 4-5 tys. osób: weteranów i innych gości zaproszonych przez Biały Dom i UFC. Ok. 85 tys. osób ma oglądać widowisko bezpłatnie na ekranach ustawionych w pobliżu Białego Domu. Główną walkę wieczoru stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

Prezydent Trump i szef amerykańskiej UFC Dana White są przyjaciółmi.

Spotkania Nawrocki-Trump

Karol Nawrocki i Donald Trump spotkali się dotychczas osobiście dwa razy. 1 maja 2025 r. Karol Nawrocki, jeszcze jako kandydat na prezydenta, spotkał się z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym w Białym Domu podczas kampanii wyborczej.

We wrześniu już jako prezydent Polski Karol Nawrocki odbył oficjalne spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Rozmowy trwały około dwóch godzin.