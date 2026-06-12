Przydacz kpi z Sikorskiego. Z Waszyngtonu chce mu przywieźć breloczek

Prezydent Karol Nawrocki udaje się w niedzielę z wizytą do Waszyngtonu. Na zaproszenie obchodzącego w niedzielę urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa, polski przywódca weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250.

W niedzielę w ogrodach Białego Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki (MMA) federacji UFC. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale odbędzie się także w dniu 80. urodzin prezydenta USA Donalda Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC.

Złośliwy wpis Sikorskiego

Po zapowiedzi, że prezydent Karol Nawrocki leci do USA, wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski napisał na platformie X: "Trzymam kciuki aby prezydent Karol Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału".

Na złośliwy wpis szefa MSZ odpowiedział Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. "Przywieźć Panu coś z Waszyngtonu?" – zapytał.

Przydacz chce przywieść Sikorskiemu z USA breloczek

W piątek w RMF FM Marcin Przydacz ocenił, że "ewidentnie piecze jakaś złośliwość wewnętrzna pana Radosława Sikorskiego".

– Jak wszyscy wiemy, nieczęsto jest albo w zasadzie w ogóle nie jest, gościem wewnątrz Białego Domu. Czasami bywa przed. Tam jest taki duży trawnik. Bywa, że nagrywa tam jakieś śmieszne filmiki – przypomniał.

Zdaniem prezydenckiego ministra "widać, że ewidentnie go to boli".

– Ja zaproponowałem panu ministrowi Sikorskiemu, że mogę mu coś przywieźć z Waszyngtonu, (…) jakąś pamiątkę, nie wiem, mały Biały Dom, taki breloczek. Jestem w stanie naprawdę tutaj wykazać się pewną otwartością na potrzeby pana ministra – powiedział Marcin Przydacz.

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