Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Wiecie, iżby wykreślić ze słownika języka polskiego wszelkie stygmatyzujące powiedzenia i przysłowia, a także aby zacząć używać innych we właściwym uwspółcześnionym kontekście.

Weźmy bowiem pod uwagę trochę przykładów na to, jaki był dotychczas językowy obraz świata typowego Janusza z podkarpacia i jakie miejsce zajmowały w nim osoby psie. Jednocześnie uprzedzamy wrażliwszych z was, iż może to być ciężka lektura z uwagi na duży ładunek negatywnych emocji, jaki był jawnie ukryty w języku przeciwko osobopsom.