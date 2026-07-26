Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków
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Opinie

Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

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Szczeniak
Szczeniak Źródło: Pixabay / SmBerG
Kochani, tydzień temu pisaliśmy Wam o naszej propozycji dotyczącej zmiany paradygmatu komunikowania o psieciach.

Wiecie, iżby wykreślić ze słownika języka polskiego wszelkie stygmatyzujące powiedzenia i przysłowia, a także aby zacząć używać innych we właściwym uwspółcześnionym kontekście.

Weźmy bowiem pod uwagę trochę przykładów na to, jaki był dotychczas językowy obraz świata typowego Janusza z podkarpacia i jakie miejsce zajmowały w nim osoby psie. Jednocześnie uprzedzamy wrażliwszych z was, iż może to być ciężka lektura z uwagi na duży ładunek negatywnych emocji, jaki był jawnie ukryty w języku przeciwko osobopsom.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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