Nieudana roszada Magyara

Judit Polgár. Legendarna węgierska szachistka, która tytuł arcymistrza zdobyła już jako 15-latka powszechnie uważana jest za najlepszą zawodniczkę w historii tej gry. Przegrywali z nią tacy mistrzowie jak Garri Kasparow, Anatolij Karpow czy Magnus Carlsen. Sama Judit Polgár po zakończeniu kariery pisze zaś książki i prowadzi fundację promującą naukę krytycznego myślenia.

Kilka lekcji przydałoby się premierowi Węgier. Wymuskany jak gwiazda K-Popu Péter Magyar – którego ugrupowanie 12 kwietnia zdołało wyraźnie pokonać koalicję Fideszu Viktora Orbána – poniósł bowiem pierwszą poważną porażkę polityczną.