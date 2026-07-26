Nieudana roszada Magyara
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Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Nieudana roszada Magyara

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Premier Węgier Peter Magyar
Premier Węgier Peter Magyar Źródło: PAP/EPA / TIBOR ILLYES
Rząd Magyara zakończył przed czasem kadencje prezydenta i prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Służby bezpieczeństwa zajęły też serwery opozycyjnego Fideszu w Budapeszcie.

Judit Polgár. Legendarna węgierska szachistka, która tytuł arcymistrza zdobyła już jako 15-latka powszechnie uważana jest za najlepszą zawodniczkę w historii tej gry. Przegrywali z nią tacy mistrzowie jak Garri Kasparow, Anatolij Karpow czy Magnus Carlsen. Sama Judit Polgár po zakończeniu kariery pisze zaś książki i prowadzi fundację promującą naukę krytycznego myślenia.

Kilka lekcji przydałoby się premierowi Węgier. Wymuskany jak gwiazda K-Popu Péter Magyar – którego ugrupowanie 12 kwietnia zdołało wyraźnie pokonać koalicję Fideszu Viktora Orbána – poniósł bowiem pierwszą poważną porażkę polityczną.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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