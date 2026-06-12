Nawrocki udaje się do USA. Prezydent przedłużył swoją wizytę

Prezydent Karol Nawrocki udaje się w niedzielę z wizytą do Waszyngtonu. Na zaproszenie obchodzącego w niedzielę urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa, polski przywódca weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250.

Prezydent leci do USA. Przedłużył swoją wizytę

RMF FM ustaliło, że prezydent Karol Nawrocki wydłużył swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych.

Radio informuje, że jednym z kluczowych punktów przedłużonej wizyty będzie spotkanie z Polonią w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Wydarzenie zaplanowano na wtorek o godzinie 17:30. "To ważne miejsce dla amerykańskich Polaków, którzy od lat dbają o pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej na emigracji" – wskazuje RMF FM.

Następnie – w niedzielę – prezydent Karol Nawrocki spotka się z Polonią w Silver Spring w stanie Maryland. "Po mszy świętej w polskim kościele prezydent spotka się z miejscową społecznością, aby porozmawiać o bieżących sprawach i problemach, z jakimi borykają się Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych" – czytamy.

Szczegóły wizyty prezydenta Nawrockiego w USA

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, podczas konferencji prasowej w czwartek, powiedział, że prezydent Karol Nawrocki w Waszyngtonie będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem bezpośrednio "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej".

– Przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski – mówił.

Prezydencki minister przekazał, że w trakcie rozmowy poruszona zostanie również kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Poinformował ponadto, że prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w USA spotka się również z Polonią.

– W niedzielę będzie msza święta i będzie spotkanie z Polonią. Najpewniej nie w Waszyngtonie. (...) W innym stanie, najpewniej w jednym z południowych – powiedział.

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